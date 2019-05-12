السودان.. مقتل 7 أشخاص وإصابة 22 في صراع قبلي بـ «القضارف»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت السلطات السودانية، اليوم الأحد، مقتل 7 وإصابة 22، في صراع بين قبليتين بولاية القضارف، شرقي البلاد.

جاء ذلك في اجتماع للجنة أمن الولاية وقيادات الإدارة الأهلية، برئاسة الوالي المكلف، محي الدين أحمد الهادي، حسب وكالة الأنباء الرسيمة.

ونقلت الوكالة عن مقرر لجنة أمن الولاية، العميد صالح يحي أبكر، أن الأحداث بدأت مساء السبت، وأدت إلى وفاة 7 وإصابة 22.

وأعلن "أبكر"، أن الموقف تحت السيطرة حاليًا.

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من جانبه أوضح تجمع المهنيين السودانيين، أن الاشتباكات القبلية بدأت إثر خلاف محدود في أحد أحياء القضارف، قبل أن يتصاعد.

وأرجع التجمع، في بيان، أصل الخلاف إلى ندرة مياه الشرب في الولاية، متهمًا ما أسماها "الثورة المضادة" بمحاولة منع وصول المياه إلى المواطنين.

ومنذ أسابيع، تعاني أحياء واسعة بالخرطوم وعدد من مدن البلاد من أزمة مياه وانقطاع الكهرباء. -