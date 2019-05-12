الأمير سعود الفرحان رئيسا للجمعية العمومية لأسر التوحد الخيرية

اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: انتخبت الجمعية العمومية لأسر التوحد الخيرية الأمير سعود بن عبدالعزيز الفرحان رئيساً لمجلس إدارتها. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بمدينة الرياض. وكان الاجتماع شهد حضور أعضاء الجمعية العمومية إضافة إلى الأعضاء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والبالغ عددهم (24 مرشحاً) وافقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على ترشحهم وممثل مركز التنمية الاجتماعية. Advertisements وبعد تصويت أعضاء الجمعية، جاءت نتائج التصويت على النحو التالي: انتخاب رئيس مجلس الإدارة الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فهد الفرحان آل سعود، نائب مجلس الإدارة نايف بن فهد محمد بن سعيدان وأمين الصندوق معيض عبدالله سعيد الزاهراني. وأوضح الأمير سعود أن "جمعية أسر التوحد ذات أهداف سامية، وسنعمل على تطوير وتحسين جودة ونوعية خدمات الجمعية، بما يساهم في خدمة هذه الشريحة الغالية على قلوب الجميع"، شاكراً لأعضاء مجلس الإدارة السابق برئاسة الأميرة سميرة الفيصل الفرحان آل سعود "على ما قدموه للجمعية ومنسوبيها"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "مجلس الإدارة الجديد وبتعاون أسر التوحد سيسهمون في تقديم الخدمات التي تحقق ما يأمله الجميع".

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