شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 40 ألف شاب وفتاة سعوديين تطوعوا من أجل معتمرى الأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة العربية، تقريراً مصوراً عن شباب متطوعون من أجل إنجاح رحلة المعتمرين إلى الأراضى المقدسة، وتوعيتهم عبر مشروع تعظيم الحرمين.

وقال التقرير إن من أربعين ألفَ شاب وشابة حققَوا نجاحات تطوعية خلال سنوات سابقة عبر مشروع تعظيم البلد الحرام، وتنوعت خدماتهم بين إرشاد، ومساعدة كبار السن، وإسعافات وتوعية المعتمرين.