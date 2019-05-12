شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 3 أشهر لأحد ملاك المواشي وتغريمه 30 ألف ريال.. تعرف على السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

صدر حكم إبتدائي بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، بحق أحد المتعدين على حرم السكة الحديد، نتيجة عبوره الخاطئ لخط السكة الحديدية، ما أدى إلى تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر.

من جانبها، ثمنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، جهود إمارة منطقة القصيم والنيابة العامة، ودور الفرق الأمنية التابعة لشرطة منطقة القصيم في تطبيق الأنظمة على مرتكب المخالفة.

Advertisements

وأهابت الشركة بالجميع توخي الحذر والحيطة، والابتعاد عن حرم السكة الحديدية وعدم تجاوزها إلا من خلال الجسور والمعابر النظامية والمخصصة، حفاظاً على حياة وممتلكات السكان القاطنين بمحاذاة السكة الحديدية وحياة الركاب المسافرين بالقطارات والعاملين على الشبكة الحديدية، كما شددت على ضرورة إتباع الأنظمة والتعليمات في هذا الجانب، والتي تؤكد على عدم التعدي على الممتلكات العامة.

وكانت “سار” أصدرت بياناً توضيحياً للصور والمقاطع التي تم تداولها في مواقع التواصل الإجتماعي، وأظهرت تعدي أحد ملاك المواشي على خط السكة الحديدية غرب مركز سامودة، مؤكدة أن العبور الخاطئ للسكة من قبل أحد المتجاوزين الخط الحديدي، أسفر عن تعلق شاحنته، الأمر الذي اقتضى التحفظ عليه حينها من قبل الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المتواجدة في المنطقة بالتنسيق مع إدارة الأمن الصناعي في الشركة قبل إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه.

إذ تتضمن المخالفات المنصوص عليها في المرسوم الملكي الصادر في 1438/4/19 هـ، عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى عامين وغرامة تصل إلى مئة ألف ریال، أو بإحدى العقوبتين، وينطبق ذلك على كل من يشارك في التخريب أو الإتلاف أو التعطيل للمرافق العامة وممتلكات الدولة. حسب “الوطن”