شكرا لقرائتكم خبر عن خصخصة مراكز تقدير حوادِث المركبات بجدة.. في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - جدة:

أعلنت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم” عن خصخصة وتشغيل مراكز تقدير حوادِث المركبات في جدة العام المقبل.

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وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالهيئة صالح الزويد، أن الهيئة حددت الربع الأول من العام 2020، لتشغيل مراكز تقدير حوادِث المركبات في جدة، في ظل توجه خصخصتها، والتوسع في تشغيلها عبر القطاع الخاص.

وبين، أن محافظة جدة تعد النقطة الثالثة لانطلاق مراكز تقدير بعد منطقتي الرياض والشرقية، وأن الهيئة تستهدف إنشاء مركزين في شمال وجنوب جدة لتكون جاهزة العام المقبل، مؤكداً أن العمل جارٍ في فرز طلبات المستثمرين الراغبين في إنشاء وتشغيل المراكز، وجار دراسة موافقتها للاشتراطات.

جدير بالذكر أن هيئة المقيمين رصدت تقارير أكثر من 244 ألف مركبة خلال 2018، وذلك عن طريق مراكز تقدير أضرار الحوادث التي بدأت عملها على أرض الواقع خلال الفترة الماضية في منطقة الرياض. حسب “المدينة”.