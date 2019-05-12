مقتل 15 مسلحا من جماعة "الشباب" خلال اشتباك مع الجيش في الصومال

ذكر الجيش الوطني الصومالي أن قواته قتلت 15 مسلحا من جماعة "الشباب" في مواجهة مع الجيش الصومالي في منطقة شبيلي الوسطى في الصومال، طبقا لما ذكرته "إذاعة شبيلي" الصومالية اليوم الأحد.
وقال قائد الكتيبة الـ27 ، التابعة للجيش الوطني الصومالي، محمد أحمد إن قواته تغلبت على مقاتلي جماعة "الشباب" في معركة وقعت أمس السبت.
وأضاف أنهم دمروا قواعد تابعة للجماعة، خلال العمليات ضد مقاتلي الجماعة في المنطقة.
ودعا قائد الكتيبة الشعب للتعاون مع القوات الصومالية في قتالها ضد مقاتلي جماعة الشباب.
ولم تعلق جماعة "الشباب" على تدمير قواعدها في منطقة شبيلي الوسطى.
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