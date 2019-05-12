الاحتلال يحدد نقاطا في الجولان لإقامة مستوطنة «ترامب»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اختيار منطقة محددة لإقامة مستوطنة في هضبة الجولان السورية المحتلة، تحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتحدث نتنياهو، عن نيته بناء مدينة أو بلدة تحمل اسم ترامب في الجولان، قائلاً: "من الضروري أن نعرب عن تقديرنا للرئيس الأمريكي من خلال تسمية مدينة باسم "دونالد ترامب"، ستقام في الجولان، وسأقدم الخطة إلى الحكومة قريبا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعترف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية، التي احتلتها "إسرائيل" عام 1967م.

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وتابع ترامب في وقت سابق، أنه اتخذ هذا القرار السريع خلال نقاش مع كبار مستشاريه بشأن السلام في الشرق الأوسط ومن بينهم ديفيد فريدمان، السفير الأمريكي لدى إسرائيل وصهره جاريد كوشنر.

وقبل ذلك، اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده في تل أبيب إلى القدس.