مائير تشارك أول رائد إماراتي رحلة للفضاء بصحبة علم إسرائيل والشمعدان السباعي

وقال الناطق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان، اليوم الأحد، "رائدة الفضاء الأمريكية جيسيكا مائير المولودة لأب إسرائيلي ستنطلق إلى الفضاء في شهر أيلول وستحمل معها العلم الإسرائيلي وصورة للشمعدان السباعي اليهودي".

وأضاف جندلمان "سيكون على متن نفس المركبة الفضائية رائد الفضاء الإماراتي الأول هزاع المنصوري".

​من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إلى والد مائير يهودي عراقي، هاجر إلى إسرائيل وشارك في حرب 1948، وهي ستكون رابع امرأة يهودية تشارك في بعثة لوكالة "ناسا" إلى الفضاء.

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وقالت مائير إنه على الرغم من كون والدتها مسيحية، فإنها وإخوتها يرون أنفسهم يهودا ويزورون كنيسا في بعض الأحيان، وأضافت "أنا لست متدينة، لكن خلفيتي يهودية ثقافيا".

وأوضحت أنه يسمح لكل رائد فضاء بأخذ ثلاثة أشياء معه خلال الرحلة، لذلك فهي قررت أن تأخذ معها العلم الإسرائيلي وصورة للشمعدان السباعي، الرمز الشهير لدى اليهود.

ووالد مائير هو يهودي عراقي المولد، هاجر في طفولته إلى إسرائيل مع أسرته، وشارك في حرب 1948 بعد تجنيده في الجيش الإسرائيلي.