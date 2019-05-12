تجمع سوداني يطلب المساندة وينبه من محاولات فض لاعتصامه

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القاهرة- سبوتنيك. وقال بيان للتجمع، اليوم الأحد: "تسارعت الأحداث في الساعات الأخيرة في ساحات الاعتصام الصامد في القيادة العامة، وجرت محاولات لفك بعض المتاريس أفشلتها روح المقاومة الجبارة لثائرات وثوار الميدان، كما تمددت ساحات الاعتصام إلى مساحات جديدة بفعل تصعيد جماهيري واعٍ لأهمية مواصلة المقاومة وصولاً إلى أهداف الثورة كاملة".
وأضاف البيان: "نهيب بالجميع التوجه إلى القيادة العامة فوراً ومساندة المعتصمين، كما نهيب بالثوار التحلي بالهدوء وضبط النفس، والتمسك بالسلمية التامة، وتفادي الدخول في أية مواجهات أو مخاشنات مع أي جهة مهما كانت الظروف".
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يذكر أن قوى الحرية والتغيير في السودان، والتي تشمل تجمع المهنيين أعلنت، أمس، تلقيها اتصالا من المجلس العسكري الانتقالي لاستئناف المفاوضات، وأكدت أنها بصدد إرسال مذكرة مكتوبة إلى المجلس تحوي نقاط الخلاف بينهما.
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