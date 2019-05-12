رئيسة النواب البحريني تذكر بدور الشباب في بلادها

Bahraini Parliament

وأشادت زينل بحرص الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، في تقديم العديد من المبادرات الحضارية والانسانية في مجال التسامح والتعايش والسلام، وما يتمتع به المجتمع البحريني من قيم أصيلة وثابتة في التعايش والتعددية.

وبحسب بيان للبرلمان البحريني، حصلت "سبوتنيك"، على نسخة منه اليوم الأحد، أوضحت زينل، أن الدراسات والمبادرات التي يقوم بها الشباب والجامعيون، تكتسب أهميتها لكونها ترتكز على رؤية علمية دقيقة، وتنطلق من فكر مستنير مبني على السعي الجاد نحو تحقيق النتائج، مؤكدة دعم مجلس النواب لكافة المبادرات الوطنيةِ التي تسعى للنهوض بطاقات الشباب وتعزيز دورهم في البناء والتطوير.

من جانبهم، أكد طلبة الجامعة الأهلية خلال لقائهم برئيسة المجلس، أن مبادرتهم تهدف للتصدي لكافة أشكال التطرف والتعصب من خلال الدعوة للتسامح و المحبة والوحدة ولم الشمل بين كافة أطياف ومكونات المجتمع، وبما يبرز التجربة النموذجية للبحرين في مجال التعايش والتسامح.