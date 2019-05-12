برلماني: العراق يرفض أن تستخدم أرضه في استهداف أي دول مجاورة

وأضاف الركابي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" اليوم الأحد، أن العلاقات القائمة بين العراق والولايات المتحدة من جانب، وبغداد وطهران من جانب آخر يمكن أن تستثمر في خفض التصعيد الحالي في الوقت الراهن.

© AFP 2019 / Ahmad al-Rubaye

وطالب الركابي الحكومة العراقية والدول المجاورة بذل كل جهودها لإبعاد شبح الحرب عن المنطقة، نظرا للأضرار التي ستترتب عليها حال نشوبها.

وأكد أن العراق يمانع أن تستخدم أرضه في استهداف أي دول مجاورة، وأن الحرب ستعود بالخراب على جميع دول المنطقة، إذا لم تستثمر العلاقات والمواقف الدولية في تحييدها.

وفي إطار عمليات التصعيد المتبادلة أكد قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني أمير حاجي زادة، أن أي تحرك أمريكي ضد إيران سيقابل بضربات مباشرة.

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وقال زادة إن "القوات الأمريكية في المنطقة تقع بالكامل في مرمى الصواريخ الإيرانية، وأي تحرك حقيقي للقوات الأمريكية ضد إيران سيقابل بضربات مباشرة، كما أن السفن الحربية الأمريكية هدف سهل لنا وصواريخنا قادرة على تدميرها"، وذلك وفقا لوكالة "إيسنا" الإيرانية.

وأضاف زادة "حاملة الطائرات الأمريكية التي تمتلك على متنها 40 لـ 50 مقاتلة حربية و6 آلاف عنصر كانت في السابق تهديد لنا واليوم أصبحت فرصة"، مؤكدا "التموضع الأمريكي بكل أشكاله في المنطقة كان في السابق تهديدا لنا واليوم أصبح فرصة".

وفي وقت سابق أرسلت الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة حاملة الطائرات أبراهام لنكولن إلى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى قاذفات من طراز بي-52، كما قررت في وقت لاحق إرسال السفينة الحربية أرلنغتون إلى المنطقة.

جاء ذلك بعدما تحدثت الإدارة الأمريكية عن خطط إيرانية محتملة لشن هجمات على أهداف أمريكية في المنطقة. ووفقا لواشنطن، فإن الهجمات ربما تستهدف مصالح أمريكية في باب المندب، وفي كل من العراق والكويت، فضلا عن استهداف قواعد ودبلوماسيين.