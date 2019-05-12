السودان.. المعتصمون يغلقون شارعا رئيسيا في الخرطوم‎

الخرطوم / الخليج 365

تصاعدت الأوضاع في محيط مقر الاعتصام بقيادة الجيش السوداني، الأحد، وأغلق المعتصمون شارع "النيل"، أحد الشوارع الرئيسة وسط الخرطوم.

وأفاد شهود عيان، أن إغلاق شارع النيل، جاء لمزيد من الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين.

وأدى إغلاق شارع النيل، إلى ازدحام مروري واختناق وسط الخرطوم، باعتباره أحد الشوارع الرئيسة في ظل إغلاق شوارع أخرى، بفعل الاعتصام المستمر منذ 6 أبريل/ نيسان الماضي.

كما شهدت المنطقة انتشار لقوات من الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع (تابعة للجيش)، وفق شهود عيان.

فيما قال تجمع المهنيين، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، أن الأحداث تسارعت في ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة.

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وأضاف البيان، جرت محاولات لفك بعض المتاريس أفشلتها مقاومة المعتصمين.

وأشار إلى أن ساحات الاعتصام تمددت بفعل التصعيد الجماهيري.

ودعا البيان، إلى التوجه إلى مقر الاعتصام، أمام القيادة العامة للجيش، ومساندة المعتصمين.

ويواصل آلاف منذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة إلى المدنيين.

وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، على وقع مظاهرات شعبية احتجاجا على تدني الأوضاع الاقتصادية، وشكل مجلسا انتقاليا لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى.

وتطالب تحالفات المعارضة بالسودان بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.