قائد الأسطول الأمريكي الخامس يبحث في البحرين المستجدات الإقليمية والدولية

المنامة / الخليج 365

بحث قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية، جيمس مالوي، الأحد، مع رئيس وزراء البحرين، خليفة بن سلمان آل خليفة، "آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

ووفق وكالة الأنباء البحرينية، فإن رئيس الوزراء آل خليفة، استقبل، الأحد، قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس.

وأوضحت أن المحادثات تناولت "علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات".

كما تطرق اللقاء إلى "آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل توطيد الشراكة القائمة بين البلدين وتطويرها في شتى القطاعات".

بدوره، أكد رئيس وزراء البحرين على "أهمية الجهود والتحركات المشتركة من خلال التحالفات الدولية في مواجهة مختلف التحديات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار".

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يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة نشر حاملة طائرات وقاذفات استراتيجية في الشرق الأوسط، وسط توتو شديد بين واشنطن وطهران، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب بالمنطقة.

وفي وقت سابق، وصف قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، إرسال الولايات المتحدة الأمريكية حاملة طائرات إلى المنطقة بـ"الحرب النفسية".

ويتمركز الأسطول الخامس الأمريكي في منطقة الخليج بالبحرين، ويبلغ عدد الجنود الأمريكيين والمدنيين العاملين لصالح وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، في البحرين 9 آلاف و335 شخصًا، وفق ما ذكرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.

وتعد البحرين مقرا للأسطول البحري الخامس الأمريكي، الذي تشمل عملياته منطقة الخليج وخليج عُمان وبحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر، وأجزاء من المحيط الهندي، حيث يتمركز في منطقة "الجفير"، شرق العاصمة البحرينية المنامة.

ويعتبر تأمين منطقة الخليج، التي تمر عبر مياهها قرابة نصف الإمدادات النفطية للعالم، أحد مهام الأسطول الأمريكي الخامس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.