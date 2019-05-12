إسرائيل تعتقل 905 فلسطينيين خلال مارس وأبريل

رام الله / لبابة ذوقان / الخليج 365

قالت مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون المعتقلين، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل خلال شهرَي مارس/ آذار، وأبريل/ نيسان الماضيَين، 905 فلسطينيين، بينهم 133 طفلا، و23 امرأة.

جاء ذلك في تقرير مشترك لكل من: هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير)، ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان (غير حكومية)، وصل الخليج 365 نسخة منه، الأحد.

وذكر التقرير، أن إسرائيل تواصل اعتقال نحو 250 طفلاً وقاصراً في سجونها.

في حين وصل عدد النساء المعتقلات إلى 45، علماً أن عدد المعتقلين الإجمالي في السّجون بلغ 5 آلاف و700 معتقل، بحسب التقرير.

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وبيّن أن عدد أوامر الاعتقال الإداري (دون تهمة)، التي صدرت خلال مارس وأبريل، وصلت إلى 112 أمرا، من إجمالي 500 معتقل إداري.

وذكر التقرير، أن إسرائيل صعدت من اعتداءاتها ضد المعتقلين خلال مارس، عقب اقتحام قواتها لسجن النقب الصحراوي، الذي شهد مواجهة شديدة بين المعتقلين والقوات التي استخدمت الرصاص والقنابل.

ووصل عدد المصابين بين صفوف المعتقلين في عملية القمع إلى 120، تركزت الإصابات على الرأس والأطراف، وجزء كبير منهم أُصيب عدة إصابات، وكانت غالبيتها كسور في الرأس والأطراف والأسنان والحوض، وإصابات بليغة في العيون، حيث جرى نقل ما لا يقل عن 20 معتقلا إلى المستشفيات.

كما خاض ستة معتقلين فلسطينيين إضرابات فردية عن الطعام، خلال مارس وأبريل، مطالبين بإنهاء اعتقالاتهم الإدارية والإفراج عنهم، أنهى أربعة منهم إضرابهم بعد اتفاقات مع إدارة السجون على الإفراج عنهم بعد فترات مختلفة، فيما يواصل المعتقلان حسن عويوي وعودة الحروب، إضرابهما عن الطعام حتى اللحظة في ظل تدهور أوضاعهما الصحية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.