وكيل #عموري :لا نمانع في تجديد العقد مع #الهلال

صحيفة الخليج الإلكترونية قال نادر المرزوقي وكيل عمور ان الإدارة الجديدة بقيادة عبد الله الجربوع هي من تملك حل مسألة بقاء اللاعب مع الفريق، ولا نمانع في تجديد العقد مع الزعيم وان ما قيل عن وجود مفاوضات من قبل العين الإماراتي لضم اللاعب ليس صحيحًا، وأتمنى أن نحسم الأمور سريعًا لكي يبدأ اللاعب فترة الإعداد المقبلة مع ناديه الجديد.

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