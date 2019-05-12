الجزائري كريم العريبي غير متحمس لعرض #الأهلي_المصري

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صحيفة الخليج الإلكترونية
أكدت صحيفة الصريح التونسية ان الجزائري كريم العريبي مهاجم النجم الساحلي، غير متحمس لعرض الأهلي المصري، مفسرًا ذلك بأنه يفضل مواصلة المشوار مع “ليتوال”، باعتبار أن الدوري التونسي أفضل من المصري كثيرًا.
وأكدت الصحيفة أن العريبي يفضل الاحتراف بأوروبا من بوابة النجم الفريق الكبير، وليس من خلال الأهلي المصري.
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