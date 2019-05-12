البحريني يوسف فلاح يتوج بكأس #بطولة_البولينج_الفردية

صحيفة الخليج الإلكترونية واس توج رئيس الاتحاد السعودي للبولينج بدر آل الشيخ, اللاعب البحريني يوسف فلاح بكأس البطولة الفردية السابعة عشرة للرجال للبولينج والميدالية الذهبية، التي اختتمت منافساتها اليوم في محافظة الخبر.

وسيطر لاعبو البحرين على المراكز الأولى بحصول أحمد فريد على المركز الثاني والميدالية الفضية، وأحمد العوضي على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وأشاد رئيس الاتحاد السعودي للبولينج، بالمستوى الفني الذي ظهرت عليه منافسات البطولة التي تم من خلالها وللمرة الثانية فتح مجال المشاركة للاعبين المقيمين ولاعبي دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال :”البطولة شهدت رقماً قياسياً بمشاركة 144 لاعباً وهذا يؤكد نجاح البطولة ورغبة اللاعبين بالمشاركة لكسب الخبرات والمنافسة على مراتب المقدمة ، مؤكدًا أنَّ البطولة ستسهم في توسيع قاعدة الممارسين للعبة بشكل مميز على مستوى المملكة الأمر الذي سيساعد المنتخبات الوطنية مستقبلًا للحفاظ على توهجها، فضلًا عن مواصلة حضورها في المحافل العربية والخليجية والدولية.

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