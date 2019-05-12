مواطن يقتل شقيق زوجته في #عسير إثر خلافات بينهما

صحيفة الخليج الالكترونية باشرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأمواه شرق منطقة عسير، التحقيق في جريمة قتل مواطن لآخر؛ وذلك إثر خلافات بين القاتل والقتيل (شقيق زوجته). وقالت مصادر، إن الأجهزة الأمنية باشرت جريمة قتل بعد صلاة التراويح ليلة أمس السبت بأحد المواقع بالأمواه؛ إذ أقدم مواطن على قتل شقيق زوجته، وتم نقل الجثة للمستشفى، وما زالت القضية رهن استكمال الإجراءات والتحقيق لكشف ملابساتها وتفاصيلها.

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