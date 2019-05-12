مؤشر #السوق_السعودي يغلق منخفضًا 182.28 نقطة

الخليج - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 182.28 نقطة ليقفل عند مستوى 8674.66 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 16 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 172 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات بوبا العربية، وسولديرتي تكافل, وأكسا التعاونية, والأبحاث والتسويق, وسبكيم العالمية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تكافل الراجحي، وميدغلف للتأمين، وعناية، ومتلايف إيه أي جي العربي، أمانة للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.75% و 10% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء, والراجحي, وكيان السعودية، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك، والراجحي, والإنماء, ودار الأركان، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 15.44 نقطة ليقفل عند مستوى 3493.30 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 700 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 46 ألف سهم تقاسمتها 77 صفقة.