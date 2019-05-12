تعرف على موعد بدء العمل بلائحة #الموارد_البشرية الجديدة

صحيفة الخليج الالكترونية

قال وكيل وزارة الخدمة المدنية للتطوير وتخطيط رأس المال البشري، ماجد البتال إن العمل بلائحة الموارد البشرية سيبدأ اعتباراً من الخميس المقبل الموافق للحادي عشر من شهر رمضان المبارك.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد بدأت مشروع تحديث اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والذي استغرق العمل عليه 12 شهراً قبل أن يتم اعتماده في شهر جمادى الآخرة من العام الجاري.

حيث عقدت وزارة الخدمة المدنية ُأكثر من 70 ورشة عمل بمشاركة ما يربو على 150 مشاركاً و17 جهةً حكوميةً، مع تحديد 3 دول للمقارنة الدولية وهي (أستراليا وكندا ودولة الإمارات العربية المتحدة)، وخلال مراحل المشروع دُرست (28) وثيقة من الوثائق النظامية المشتملة على لوائح وقواعد وتنظيمات وضوابط، فيما تم دمج أحكام (17) لائحة في اللائحة الجديدة، فيما ركّزت المراجعات الرئيسة على مراجعة تحديات الجهات الحكومية مع اللوائح، ومقترحاتها لمعالجة التحديات، والمراجعة مع الفرق المختصة من وزارة الخدمة المدنية، وممارسي الموارد البشرية في الجهات الحكومية الأخرى، ومختصي لوائح الموارد البشرية بالقطاع شبه الحكومي والخاص، والمراجعة للتجارب الدولية، والمراجعة القانونية الخاصة للوائح الجديدة.