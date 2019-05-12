جدة تشهد غدا انطلاق فعاليات المهرجان الخيري الثالث “بسمة خير”

جدة

تشهد جدة مساء غدا انطلاق فعاليات المهرجان الخيري الثالث “بسمة خير حول العالم” والذي تنظمه الجمعية الخيرية النسائية الاولى بجدة لمدة ثلاثة ايام وذلك تحت رعاية معالي امين محافظة جدة الشيخ صالح التركي.

واوضحت الدكتورة هالة الشاعر رئيسة الجمعية الخيرية النسائية الاولى بأن اليوم الاول من المهرجان سيكون الحضور مخصصا للنساء فقط فيما ستكون الايام التالية مفتوحة للجنسين., مؤكدة بأن المهرجان هذا العام تشارك فيه أكثر من عشرون جالية اسلامية من مختلف دول العالم حيث يتم مشاركتهم ثقافاتهم وتقاليدهم وعاداتهم في استقبال شهر رمضان المبارك اضافة الى تقديم بعض العروض الفلكلورية ومائدة رمضانية عالمية.

وبينت الدكتورة الشاعر بأن ريع المهرجان يعود الى الاطفال والاسر التي تدعمها الجمعية وتقدم لها العديد من الخدمات مبينة بأن الجمعية تحتضن 1200 طفلا و400 اسرة كما تساهم الجمعية في دعم تلك الاسر ماديا وتعليميا بالإضافة الى الخدمات التنموية الاخرى التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030.