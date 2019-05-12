هطول #أمطار_غزيرة على #الباحة تستمر حتى الـ9 مساء

الخليج - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول, على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظة بلجرشي, والعقيق, وغامد الزناد, والمندق, وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، تستمر إلى 9 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع بضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.