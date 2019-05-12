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تحديد أماكن الوضوء الجديدة داخل صحن المطاف

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

حددت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي موقعين للمواضئ مقابل صحن المطاف، الأول في بدروم باب توسعة الملك فهد، والآخر باتجاه باب الفتح بالقرب من مسار المسعى.

وتعتبر هذه المواضئ جديدة، وجرى توفيرها لمن يريد تجديد وضوئه، فلا يحتاج إلى الذهاب لدورات المياه الموجودة مسبقًا في الساحات الخارجية للمسجد الحرام لكي يعيد الوضوء.

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