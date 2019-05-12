الصين تجري استكشافات علمية على الجانب البعيد من القمر

الخليج - واس

قطعت المركبة الطوافة القمرية “يوتو -2” مسافة 190.66مترًا على الجانب البعيد من القمر لإجراء استكشافات علمية على المنطقة التي لم تستكشف من قبل.

وأوضح مركز برنامج استكشاف القمر والفضاء التابع للمصلحة الوطنية الصينية للفضاء في بيان اليوم أن مركبة الإنزال والمركبة الطوافة بالمسبار الفضائي “تشانغ آه-4” تحولا إلى وضع السبات لليلة القمرية مساء أمس السبت بسبب نقص الطاقة الشمسية، حيث يعادل يوم القمر 14 يومًا على الأرض، وتمثل ليلة القمر نفس الطول.

وأضاف المركز أن الأدوات والأجهزة العلمية لمركبة الإنزال والمركبة الطوافة تعمل بشكل جيد، وأرسلت بيانات رصد علمية قدرها 6ر6 جيجا بايت إلى فريق البحث الأساسي من أجل تحليلها.

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وكانت الصين أطلقت المسبار “تشانغ آه – 4” في 8 ديسمبر الماضي، حيث قام بأول عملية هبوط سلس على فوهة “فون كارمان” في حوض “أيتكين” بالقطب الجنوبي في الجانب البعيد من القمر في 3 يناير الماضي.

ويتميز الجانب البعيد من القمر بمزايا فريدة، ويتوقع العلماء إمكانية حصول المسبار “تشانغ آه – 4” على اكتشافات كبيرة.

وتشمل المهام العلمية للمسبار “تشانغ آه-4” الرصد الفلكي اللاسلكي منخفض التردد، مسح التضاريس والأراضي، الكشف عن التركيبة المعدنية وهيكل سطح القمر الضحل، وقياس الإشعاع النيتروني والذرات المحايدة.