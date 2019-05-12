بالفيديو.. #المواصفات_والمقاييس توجه نصائح للراغبين في شراء ملابس #الإحرام

صحيفة الخليج الالكترونية

وجهت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، نصيحة للمعتمرين الراغبين في شراء ملابس الإحرام.

ونشرت الهيئة مقطعاً توعوياً مصوراً ضمن حملة “لازم تعرف”، أكدت خلاله ضرورة الانتباه من ملابس الإحرام المصنوعة من مادة “البوليستر”، حيث إن لها خاصية عالية في نفاذية الهواء أعلى من المصنوعة من القطن.

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وأوضحت أن تلك النفاذية تعمل على انتقال الحرارة من البيئة الخارجية إلى الجسم، وهو ما يسبب إجهاداً حرارياً للشخص.

وشددت الهيئة على ضرورة أن تكون ملابس الإحرام من نوعية ألياف القطن مائة بالمائة، لتمتعه بخاصية امتصاص السوائل.

قبل شراء ملابس الإحرام والتوجه للعمرة.. لازم تعرف هذه المعلومة.