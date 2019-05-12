الجيش_اليمني بمساندة #قوات_التحالف يهاجم تجمعًا للمليشيات الحوثية في مديرية الصفراء بـ #صعدة

الخليج - واس

تمكنت وحدات من الجيش اليمني بمساندة مدفعية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من مهاجمة تجمعا لقوات المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بمديرية الصفراء بصعدة .

وأوضح قائد لواء الكواسر العميد أحمد المرقشي أن قوات الجيش الوطني ، هاجمت الحوثيين في جبهة الرزامات بمديرية الصفراء وسقط خلال ذلك العديد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح .

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية فقد أفاد العميد المرقشي أن تجمع العناصر الحوثية جاء بعد التقدم المستمر للجيش في جبهة الصفراء خلال الأيام الماضية.