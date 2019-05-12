تغريدة #الغبين نائب رئيس #لجنة_المنشطات السابق تثير الجدل

صحيفة الخليج الإلكترونية أطلق الدكتور محمد الغبين نائب رئيس لجنة المنشطات السابق تغريدة مثيرة عقب فوز النصر على الحزم ضمن منافسات الدوري. وأشاد الغبين بالمستوى الذي يقدمه لاعب النصر عبدالرزاق حمدالله وعلق قائلاً: الحمدلله على نعمة حمدلله!

وكان الغبين قد تقدم باستقالته من لجنة المنشطات ، فيما أصدر اتحاد كرة القدم بياناً أكد فيه أن الاستقالة جاءت بعد مطالبة الغبين بحذف بعض التغريدات على حسابه الشخصي تظهر ميوله لأحد الأندية وهو ما اعترض عليه وكان سبباً في تقديم الاستقالة.

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