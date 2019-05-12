شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي يُفطر ويتسحر على الماء أثناء العمليات الجراحية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
استدعت حالات مرضية حرجة تناول فريق طبي جراحي بمستشفى الملك فهد لوجبة السحور ومن ثم إفطار رمضان داخل غرفة العمليات، الأمر الذي أثار إعجاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مشيدين بهمة ومهارة الأطباء السعوديين.
وأظهر مقطع فيديو استشاري الأشعة التداخلية للمخ والأعصاب الدكتور فواز الشريف وهو يفطر على جرعات من الماء على يد أحد أفراد الكادر الطبي المصاحب له أثناء إجراء عملية جراحية لفتاة عشرينية.
وبدا في صورة أخرى الدكتور فواز وهو يتسحر بشرب الماء خلال إجرائه عملية جراحية لطفل في الثانية من العمر يعاني من نزيف في الدماغ وتشوهات في الشرايين، وقد تم خلال العملية التخلص من التشوهات.
وعبَّر متداولو تغريدات الدكتور فواز عبر “تويتر” عن إعجابهم وتقديرهم لمجهوداته وحرصه على إنقاذ حياة المرضى رغم معاناة العمل خلال شهر رمضان، ومشيدين بمهارة الأطباء السعوديين وتفانيهم في وظيفتهم الدقيقة.
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