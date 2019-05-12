فيديو| تهم فساد جديدة تلاحقه.. نتنياهو في مأزق

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي يواجه رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو تهم فساد جديدة تتعلق بالرشاوى السياسية.

ووجه حزب "ميرتس" اتهامًا لبنيامين نتنياهو، بمنح رشاوى سياسية مقابل الحصول على حصانة برلمانية تحميه من الملاحقات القانونية.

ويأتي الاتهام في ظل ملفات الفساد التي تلاحقه، ودعوات المدعي العام الإسرائيلي إلى عقد جلسات تحقيق معه.

وقالت رئيسة الحزب تامار زاندبيرغ: "إننا مقبلون على تحديات كثيرة في الكنيست الجديد".

وتابعت: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمنح رشوة سياسية لقاء منحه حصانة برلمانية تحميه من تقديمه إلى القضاء.

وأضافت زاندبيرغ أن أحزاب المعارضة ضعيفة ولا تلبي الحاجة في مواجهة التحديات.

Advertisements

ودعت في الوقت ذاته إلى شراكة سياسية مع الأحزاب العربية، ويواجه نتنياهو العديد من ملفات الفساد الإدارية والمالية.

ويسعى نتنياهو لتجاوز الملاحقات القانونية والدعوات القضائية، من خلال العديد من الوسائل التي تمكنه من كسب الوقت للالتفاف على هذه الدعوات.

ومن المتوقع أن يبلغ المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت، طاقم محامين نتنياهو، بأنه سيدرس طلبهم بتأجيل جلسة الاستماع لنتنياهو.

لكن بعد قيامهم بتسلم مواد التحقيق ضده، حيث من المتوقع أن يوافق مندلبليت على تأجيل الجلسة حتى نهاية سبتمبر المقبل.