شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمنى يمنح السفير الأمريكى وسام الوحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية إن السفير الأمريكى لدى اليمن أعرب عن تقديره للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى والحكومة اليمنية. وجاء ذلك أثناء قيام الرئيس اليمنى بتكريم السفير الأمريكى، حيث منحه وسام الوحدة، تقديرا لجهوده فى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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