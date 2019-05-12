شكرا لقرائتكم خبر عن الإعدام لثلاثة متهمين بقتل واغتصاب طفلة فى الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حكمت محكمة (بونتلاند) بالصومال على ثلاثة متهمين بقتل واغتصاب طفلة بالإعدام شنقا.

وذكرت إذاعة (شابيلي) الصومالية أن المحكمة برأت 7 متهمين أخرين على ذمة قضية مقتل الطفلة البالغة من العمر (12 عاما) في مدينة "جالكايو" الصومالية في وقت سابق من العام الجاري.

وأضافت الإذاعة أن الطفلة كانت قد تغيبت في 24 فبراير الماضي، حيث عثر على جثمانها في اليوم اللاحق وعليه أثار تعذيب واعتداء جنسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإعدام لثلاثة متهمين بقتل واغتصاب طفلة فى الصومال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.