شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: أول أيام الانسحاب الحوثى من موانئ يمنية سار وفق الخطط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللفتنانت جنرال مايكل لولسجارد، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة اليوم الأحد، إن اليوم الأول لانسحاب قوات جماعة الحوثى من 3 موانئ على البحر الأحمر فى اليمن سار "وفق الخطط الموضوعة".
وأضاف فى بيان "راقبت فرق الأمم المتحدة الموانئ الثلاثة بشكل متزامن مع انسحاب القوات منها وتولى خفر السواحل مسؤولية الأمن".
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