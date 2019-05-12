الأمم المتحدة: أول أيام إعادة انتشار الحوثيين سار "وفق الخطط الموضوعة"

وذكرت الأمم المتحدة، في بيان لها صدر اليوم، أن حكومة اليمن ستنفذ الشق الخاص بها في المرحلة الأولى من خطة الانسحاب "عندما يطلب منها".

كما أوضحت أن أنشطتها في الأيام التالية ستركز على إزالة المظاهر العسكرية ونزع الألغام.

وقال الجنرال مايكل لولسغارد، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة، "راقبت فرق الأمم المتحدة الموانئ الثلاثة بشكل متزامن مع انسحاب القوات منها وتولي خفر السواحل مسؤولية الأمن".