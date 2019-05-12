محكمة مصرية تقضي بإعدام متهمين اثنين وسجن 8 آخرين بتهمة قتل 9 أقباط وفرد شرطة

وكان القمص بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، قد صرح ، يناير/ كانون الثاني، بأن الانفجار الذي وقع أمام الكنيسة في مدينة نصر كان يستهدف الأقباط في المقام الأول، وأضاف حليم في اتصال مع "سبوتنيك"، أن الكنيسة لم يصدر عنها بيان حول الحادث حتى الٱن.

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وفي السياق ذاته، قال الأب برسوم سعدالله كاهن كنيسة العذراء وأبو سيفين بعزبة الهجانة، إن قوات الشرطة عثرت على 4 قنابل زرعت فوق سطح مسجد مجاور للكنيسة بمنطقة عزبة الهجانة.

وأضاف لـ"سبوتنيك"، أن الواقعة بدأت بإبلاغ شيخ مسجد ضياء الحق الذي يبعد عن الكنيسة بمترات بتشككه في وجود قنابل فوق سطح الجامع، وبحضور قوات الشرطة عثروا على 4 قنابل، تم تفكيكها من قبل قوات المفرقعات، غير أن القنبلة الرابعة انفجرت أثناء تعامل الرائد مصطفى عبيد معها مما أدى إلى وفاته وإصابة اثنين من أمناء الشرطة.