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وكان القمص بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، قد صرح ، يناير/ كانون الثاني، بأن الانفجار الذي وقع أمام الكنيسة في مدينة نصر كان يستهدف الأقباط في المقام الأول، وأضاف حليم في اتصال مع "سبوتنيك"، أن الكنيسة لم يصدر عنها بيان حول الحادث حتى الٱن.
© AFP 2019 / Mahmud Hams
وأضاف لـ"سبوتنيك"، أن الواقعة بدأت بإبلاغ شيخ مسجد ضياء الحق الذي يبعد عن الكنيسة بمترات بتشككه في وجود قنابل فوق سطح الجامع، وبحضور قوات الشرطة عثروا على 4 قنابل، تم تفكيكها من قبل قوات المفرقعات، غير أن القنبلة الرابعة انفجرت أثناء تعامل الرائد مصطفى عبيد معها مما أدى إلى وفاته وإصابة اثنين من أمناء الشرطة.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة مصرية تقضي بإعدام متهمين اثنين وسجن 8 آخرين بتهمة قتل 9 أقباط وفرد شرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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