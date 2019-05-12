«تعليم نجران» تعلن حركة النقل الداخلي.. الاستعلام من هنا

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت إدارة التعليم بمنطقة نجران، اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1439 /1440هـ. ويمكن للمعلمين الاستعلام عن نتيجة الحركة بتسجيل الدخول من خلال نظام نور عبرهذا الرابط Advertisements

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