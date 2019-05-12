شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاعات كبيرة في أسعار الأغنام خلال رمضان.. التفاصيل بالأرقام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الدمام:

سجلت أسعار الأغنام بأسواق المنطقة الشرقية زيادة بنسبة 20٪ – 25٪ مع حلول شهر رمضان المبارك لترتفع لمستوى 1000- 1100 ريال مقابل 750 – 800 ريال بالنسبة للنعيمي و 600 – 750 ريالاً مقابل 500 – 850 ريالاً للسواكني.

وقال تجار ماشية بالمنطقة الشرقية، إن الطلب على اللحوم الحمراء يرتفع كثيراً خلال شهر رمضان المبارك، مشيرين إلى أن الارتفاعات تبدأ قبل حلول الشهر الفضيل بنحو أسبوع تقريباً.

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وأوضح الدكتور خالد العنزي “تاجر”، أن أسعار أغنام النعيمي بدأت في الارتفاع التدريجي منذ 3 أشهر تقريباً، مضيفاً، أن الأسعار اخترقت حاجز (1000) ريال قبل حلول رمضان المبارك، لافتا إلى أن الأسعار قبل 3 أشهر تتراوح بين 800 – 750 ريالاً تقريبا، مؤكداً أن الاستعداد لموسم شهر رمضان المبارك يبدأ قبل شهر من خلال توفير الكميات لمواجهة الطلب المرتفع.

وأضاف أن المعروض الحالي قادر على تغطية الطلب المحلي، مبيناً أن المعروض اليومي في سوق حفر الباطن المركزي يقارب 6 آلاف رأس تقريباً، مشيراً إلى أن سوق حفر الباطن يغذي مختلف أسواق المملكة من لحوم الأغنام، موضحاً أن المنطقة الشرقية تستحوذ على 60٪ من المعروض اليومي فيما تحتل الرياض المرتبة الثانية وباقي المناطق في المرتبة الثالثة.

بدورة قال فتحي السيهاتي “تاجر”، إن أسعار أغنام السواكني ارتفعت بمقدار 100- 150 ريالاً مع دخول شهر رمضان المبارك، حيث وصلت 600 – 850 ريالاً مقابل 500 – 750 ريالاً سابقاً، مرجعاً أسباب الارتفاع إلى موسم شهر رمضان وارتفاع استهلاك اللحوم وكذلك الأوضاع السياسية التي تشهدها السودان، مبينا، أن حركة الاستيراد خلال الفترة الماضية سجلت تباطؤا مما انعكس على إجمالي المعروض بالأسواق.

وأضاف أن حركة الاستيراد خلال الفترة الحالية بدأت تعود تدريجيا، لافتا إلى أن حركة البواخر المحملة بالأغنام السودانية سجلت تصاعدا تدريجيا، مستبعدا في الوقت نفسه حدوث ارتفاعات كبيرة في هذه النوعية من الأغنام، نظرا لاستمرار تدفق الشحنات مجدداً للسوق المحلية، بالإضافة لوجود بدائل عديدة، مما يترك الخيارات مفتوحة أمام المستهلك. حسب “عكاظ”.