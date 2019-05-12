شكرا لقرائتكم خبر عن بـ20 مشروعاً علمياً.. المملكة تنافس على الجوائز الكبرى في «إنتل آيسيف» بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تستعد المملكة العربية السعودية، ممثلة في مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم، و”سابك” كشريك استراتيجي، للمشاركة في معرض إنتل آيسيف الدولي للعلوم والهندسة Intel ISEF2019، الذي يقام في مدينة فينكس بولاية أريزونا الأمريكية، خلال الفترة من 12 إلى 17 مايو الجاري.

وتشارك المملكة في منافسات إنتل آيسيف 2019 بفريق يضم 13 طالبة و7 طلاب، يقدمون (20) مشروعاً علمياً في عدد من المجالات؛ بزيادة مشروعين على العام السابق، ويمثل المملكة إلى جانب الطلاب والطالبات، عدد من منسوبي وزارة التعليم و”موهبة”، وعدد من المحكمين وأعضاء اللجنة العلمية، إضافة إلى أولياء أمور الطالبات.

وتأهل الطلاب والطالبات المشاركون في معرض إنتل آيسيف 2019 بعد فوزهم في التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2019) الذي تنظمه وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” سنوياً.

وخضع طلاب وطالبات الفريق السعودي المشارك في إنتل آيسيف لمجموعة من الورش التدريبية؛ لتأهيلهم للمشاركة، وتدريبهم على مهارات العرض والإلقاء والتقديم على أيدي أكاديميين متخصصين، وتزويدهم بالأدوات والمهارات العلمية اللازمة؛ للمنافسة على جوائز إنتل آيسيف 2019، وتمثيل المملكة بشكل مشرف.

ويسعى أبناء المملكة إلى تكرار الإنجازات الوطنية، والحفاظ على المراكز المتقدمة التي حققوها في إنتل آيسيف 2018، حيث سجلوا إنجازاً جديداً ورقما قياسياً غير مسبوق بفوزهم بسبع جوائز كبرى وخمس جوائز خاصة.

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وستشارك الطالبة لينا أحمد المساعد في برنامج برود كوم ماسترز الدولي لعام 2019، ضمن 28 طالبا وطالبة يمثلون 25 دولة، في أول مشاركة لطلاب المملكة في البرنامج، بعد ترشيحها خلال التصفية النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2019″، لتميزها في العلوم والهندسة والقيادة.

ويشارك طلاب البرنامج معا في أنشطة البرمجة والهندسة المتخصصة والممتعة، إضافة إلى المشاركة في عدد من أنشطة معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة.

ويعد برنامج برود كوم ماسترز الدولي؛ أحد برامج جمعية العلوم والمجتمع SSP، وجائزة لأفضل الطلاب في المرحلة المتوسطة من المعارض العلمية في جميع أنحاء العالم، ويقوم البرنامج بتشجيع وتكريم إتقان العلوم والهندسة والرياضيات بين المشاركين في الصف الأول والثاني متوسط في الفئة العمرية من 12 إلى 14 سنة.

وبدأت مشاركة المملكة في معرض إنتل آيسيف عام 2007، حيث حقق الموهوبون والموهوبات السعوديون خلال المشاركات السابقة 67 جائزة (43 جائزة كبرى و24 جائزة خاصة)، وقدمت “موهبة” جوائز خاصة في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة Intel ISEF خلال السنوات التسع الماضية، بلغ إجماليها 160 ألف دولار، واعتمدت هذا العام 14 جائزة خاصة، يبلغ مجموعها 90 ألف دولار، لمشاريع في مجالات الثورة الصناعية الرابعة في مجالات تعلم الآلة في الكيمياء أو التطبيقات البيئية، وتعلم الآلة في تطبيقات الهندسة الحيوية، وابتكارات الروبوتات، والحلول الذكية في الأمن السيبراني.

وتعد هذه المشاركة هي الثالثة عشرة على التوالي للمملكة في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة intel ISEF، الذي يعد أكبر معرض علمي للمنافسة في مجال البحوث العلمية للمرحلة ما قبل الجامعية، ويستقطب ما يقارب ١٨٠٠ مشارك من أكثر من ٧٥ دولة حول العالم.