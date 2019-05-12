شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. هطول أمطار متفرقة على مدينة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات: هطلت اليوم، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أماكن متفرقة من مدينة الرياض ، وما زالت الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار – بمشيئة الله -. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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