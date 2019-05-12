تعرف على جامع زيد بن ثابت بالرياض

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جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: يقع مسجد زيد بن ثابت الذي تم إنشاؤه عام 1421 هـ على طريق طلحة بن عبيد الله بحي الفيحاء، ويبلغ عدد المصلين المداومين على الصلاة في هذا المسجد نحو 300 مُصلٍّ تقريباً. كما يضم المسجد مُصلى خاصاً بالنساء .



ومن أبرز الأنشطة التي تقام في هذا المسجد حلقاتُ تحفيظ القرآن النسائية في شهر رمضان المبارك التي تقام من بعد صلاة التراويح وتستمر حتى الساعة 11 تقريباً، كما ينظم القائمون على المسجد جوائز للمتميزات من الطالبات تشجيعاً لهن.

كذلك ينظم الجامع إفطاراً سنوياً للصائمين خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتم تفطير 140 صائماً تحت مظلة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وينظم المسجد محاضرات وكلمات خلال المواسم خاصة رمضان والحج.

الجدير بالذكر أن المسجد أسَّسه الشيخ / عبدالرحمن بن إبراهيم اليابس – رحمه الله –

وإمام الجامع هو الشيخ / إبراهيم بن صالح الدسيماني

ومؤذن الجامع هو الشيخ / عبدالله بن أحمد المسعود

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