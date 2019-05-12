«الحرية والتغيير» يحدد رؤيته لحكم السودان في 5 نقاط

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وجه تحالف "قوى الحرية والتغيير" في السودان، اليوم السبت، بيانًا إلى "الشعب السوداني" بشأن رؤيته للمفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي، الذي يحكم البلاد، منذ عزل الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي، بعدما وجَّه المجلس العسكري دعوة للقاء ممثلي التحالف. وقال التحالف في بيانه: "تلقينا اتصالَا من المجلس العسكري لاستئناف التفاوض، وقد أبلغناهم بأن المنهج القديم لا يتسق مع مطالب الشعب السوداني في الخلاص والوصول بالثورة إلى مراميها، بالسرعة المطلوبة".

وتابع البيان: "يأتي ردنا هذا لإيماننا بأن بداية عهد جديد تتطلب عدم التأخير في تهيئة مناخ الاستقرار، لأن الأزمة السياسية المتطاولة تنعكس على الشعب السوداني في شكل أزمات اقتصادية طاحنة وتعطيل للحياة وتذبذب في الخدمات الضرورية". وشدد بيان قوى الحرية والتغيير على 5 نقاط أساسية تشرح رؤيته بشأن المفاوضات

وتابع البيان: "يأتي ردنا هذا لإيماننا بأن بداية عهد جديد تتطلب عدم التأخير في تهيئة مناخ الاستقرار، لأن الأزمة السياسية المتطاولة تنعكس على الشعب السوداني في شكل أزمات اقتصادية طاحنة وتعطيل للحياة وتذبذب في الخدمات الضرورية". وشدد بيان قوى الحرية والتغيير على 5 نقاط أساسية تشرح رؤيته بشأن المفاوضات مع المجلس العسكري: Advertisements 1- ردنا على مذكرة المجلس العسكري سيرسل مكتوبا 2- حددنا نقاط الخلاف بيننا وبين المجلس العسكري والتي سيكون النقاش حولها بصورة حاسمة. 3- أن ندخل في نقاش مباشر حول هذه النقاط دون توقف لنفرغ منها خلال 72 ساعة يصير بنهايتها شعبنا على بينة من أمره. 4- يعقد الاجتماع في مكان مناسب لإنجاز أعماله بعيدا عن التراشق الإعلامي. 5- إعلان موقفنا كاملا سيتم في مؤتمر صحفي يتم التحضير له ليقام مساء السبت 11 مايو (اليوم).

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