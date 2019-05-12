انت الان تتابع بدء انسحاب الحوثيين من «الحديدة».. والمحافظ: مسرحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت قناة "إكسترا نيوز" نقلا عمن وصفتهم بالمصادر الميدانية في اليمن، اليوم السبت، "بدء انسحاب ميليشيا الحوثي من موانئ الحديدة وسط مراقبيين دوليين". وأفاد شهود عيان، في تصريحات لوكالة أنباء "رويترز"، بأن الحوثيين يبدأون الانسحاب من ميناء الصليف في الحديدة تحت إشراف 3 فرق من الأمم المتحدة". وكشفت الأمم المتحدة، أن ميليشيات الحوثي عرضت "انسحابا مبدئيا من جانب واحد" من أجزاء من الحديدة والصليف ورأس عيسى، ابتداء من يوم السبت وحتى 14 من الشهر الجاري.

من جانبها، ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل، تصريحات لمحافظ الحديدة، قال فيها: "الانسحابات الحالية في الحديدة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه من خطوات"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن أن نقبل بهذه المسرحية وسنظل الطرف الرئيسي في أي اتفاق". وأضاف: "ما يجري في الحديدة هو محاولة تغطية على فشل غريفيثس". وأمس، أعلن