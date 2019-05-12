الحرس الثوري: إرسال أمريكا حاملة طائرات للمنطقة «حرب نفسية»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي

أعلن حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني، أن إرسال الولايات المتحدة الأمريكية حاملة طائرات إلى المنطقة بمثابة "الحرب النفسية".

وقال سلامي في خطاب أمام النواب خلال جلسة مغلقة بالبرلمان الإيراني، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تخويف الشعب وبعض المسؤولين العسكريين، من وقوع الحرب.

وأضاف أن الحرب الأمريكية ضد إيران غير ممكنة، موضحًا أن واشنطن لا تملك القدرة والجرأة على شن الحرب ضدها".

وواصل: "ما يمنع ذلك هو قوة قواتنا المسلحة من جانب، ونقاط الضعف لحاملات الطائرات الأمريكية من جانب آخر".

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وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق، نشر حاملة طائرات وقاذفات استراتيجية في الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف من قرب اندلاع حرب بالمنطقة، وسط توتر شديد بين واشنطن وطهران.

ويوم الأربعاء الماضي، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا بفرض عقوبات على إيران، تشمل قطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس، اعتبرتها طهران مخالفة للأعراف الدولية.

وقال الممثل الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك، إن الولايات المتحدة لا تريد الحرب مع طهران، لكنها ستواصل ممارسة أقصى قدر من الضغوط عليها إلى أن تغير سلوكها.

يأتي ذلك عقب إعلان إيران تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم في 2015، مع الدول الكبرى، بعد عام على القرار الأمريكي الانسحاب من هذا الاتفاق، مهددة بإجراءات إضافية خلال 60 يوما، في حال لم تطبق الدول الموقعة على الاتفاق بعض التزاماتها.