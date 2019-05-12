قريبا في الجيش الأحمر.. تعرف على أطول غواصة نووية في العالم

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في سباق التسليح العسكري للبلدان الكبرى، أعلن الجيش الأحمر "الروسي" عن قرب إلحاق أطول غواصة نووية في العالم لصفوفه.

وتمتلك روسيا واحد من أقوى أساطيل الغواصات في العالم، ويضم 56 غواصة، ويحتل المرتبة رقم 4 بين أضخم أساطيل العالم.

وتطور روسيا غواصة جديدة تحمل اسم "بيلغورد"، التي من المقرر أن تدخل الخدمة عام 2020، وتوصف بأنها أطول غواصة في العالم، بحسب صحيفة "موسكو تايمز".

ويصل طول الغواصة إلى 184 مترا، وستكون قادرة على حمل 6 غواصات روبوتية طراز "بوسيدون"، وهي غواصة روبوتية تشبه الطوربيد الكبير، وتحمل رأسا نوويا قوته 2 ميغاطن.

ويصل وزن الغواصة الروسية الجديدة إلى 14.700 طن، وهو ما يجعلها تساوي ضعف وزن الغواصات البريطانية من فئة "أستوت"، بحسب صحيفة "التايمز" البريطانية.

وتستطيع الغواصات الروبوتية، التي تحملها تلك الغواصة ضرب أهداف ساحلية على مسافة تصل إلى 600 ميل من الغواصة الأم، التي تحملها.

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تجدر الإشارة إلى أن الجيش الروسي يمتلك قدرات خارقة تجعله ثاني أقوى جيش في العالم، بحسب تنصيف أمريكي، لكنه يحتل المرتبة الأولى كأضخم قوة دبابات في العالم، إضافة إلى امتلاك 7 آلاف قنبلة نووية و4 آلاف طائرة حربية.

ويصلح للخدمة العسكرية في روسيا 47 مليون شخص، بينما يصل عدد جنود الجيش الروسي 3.5 مليون فرد، بينهم 2.5 مليون جندي في قوات الاحتياط، بحسب موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي.

ووفق تقارير عسكرية، يتكون سلاح الجو الروسي من 3914 طائرة حربية من أنواع مختلفة تشمل 818 مقاتلة، و1416 طائرة هجومية، إضافة إلى 1524 طائرة نقل عسكري، و414 طائرة تدريب، بينما يصل عدد المروحيات إلى 1451 مروحية، بينها 511 مروحية هجومية.

كما يمتلك الجيش الروسي أيضا، أكثر من 47 ألف مركبة برية، بينها 20300 دبابة في مقدمتها دبابة "أرماتا" ذات القدرات الخارقة، و27400 مدرعة، إضافة إلى 5970 مدفعا ذاتي الحركة، و4466 مدفعا ميدانيا، وأكثر من 3800 راجمة صواريخ.

ورغم قدرة روسيا على الوصول إلى غالبية المناطق الجغرافية في العالم عن طريق البر، إلا أن أسطولها، الذي يتكون من 352 قطعة بحرية يمتلك قوة غواصات ضاربة يمكن لأي منها إحراق أي دولة بصواريخها النووية، التي يمكن إطلاقها في وقت قياسي من أي مكان في العالم، في حالة الحرب كما الحال مع الغواصة "بوسيدون" النووية الخارقة.