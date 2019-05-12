10 مشروبات ينصح بها لحماية القولون في رمضان

خلال فترة الصيام تعاني شريحة كبيرة من أزمات القولون، فور تناول وجبة الإفطار، حيث يبدأ الشعور بآلام شديدة في المعدة، تصحبها غازات كثيرة في البطن، وهي ما تجعل الصائم يشعر طوال الوقت بالألم.

وتنصح الدكتورة سعاد الطويل، أستاذة الباطنة بكلية طب جامعة طنطا واستشارية التغذية بمصر، ببعض المشروبات لمرضى القولون والتي تساهم في تقليل الآلام والشعور بالراحة، وفقا للعين الإخبارية.

الماء

الماء النقي يعتبر أحد أهم المشروبات لكونه يساعد مرضى القولون في عملية الهضم السريع، والشاي الأخضر الذي يهدئ من حركة القولون العصبي.

شاي النعناع

ومن بين المشروبات التي تنصح بها الطويل شاي النعناع لكون النعناع يعتبر واحدا من أهم الخضراوات الورقية العطرية التي تساعد على علاج اضطرابات الهضم، من مغص وانتفاخ وآلام في القولون والأمعاء.

شاي الكركم

كما تؤكد أستاذة الباطنة بكلية طب جامعة طنطا أنّ شاي الكركم يخفف من أعراض القولون وأهمها التلبك المعوي.

شاي الشمر

ويحتوي شاي الشمر على زيوت طيارة تخفف من تهيّج القولون.

شاي البابونج

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شاي البابونج له مفعول السحر في علاج القولون لأنه غني بمضادات الالتهاب المفيدة في التخفيف من حدة القولون.

الكراوية

وتنصح "الطويل" بمشروب الكراوية الذي يحتوي على مضادات حيوية طبيعية فعالة في التخفيف من كثير من أعراض القولون العصبي، ومشروب الزنجبيل الذي يعتبر أحد أهم المسكنات الطبيعية للآلام لما يحتوي على مضادات للالتهاب.

اليانسون

وتوضح أستاذة الباطنة أن على مرضى القولون تناول اليانسون لأنه يحتوي على زيوت مهمة للغاية في ارتخاء العضلات ومنع تشنجها بجانب أنه يعتبر مكونا هاما للغاية في التخلص من الإمساك.

اللبن الرائب

وأخيرا تنصح "الطويل" بتناول اللبن الرائب أو الزبادي الذي يحتوي على بكتيريا نافعة تهدئ من تهيج الجهاز الهضمي.

الأفوكادو

والأفوكادو يعتبر من أفضل الفواكه المليئة بالألياف والمناسبة لتحسين عمل الجهاز الهضمي.

التفاح بالقرفة

أيضا مشروب التفاح بالقرفة الذي من الممكن تناوله دافئا أو باردا.