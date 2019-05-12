شكرا لقرائتكم حكومة الفجيرة تنفي حدوث انفجارات في الميناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي – "الحياة" | منذ 41 دقيقة في 12 مايو 2019 - اخر تحديث في 12 مايو 2019 / 15:51

نفى المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وقوع انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الإماراتي فجر اليوم (الأحد).



ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن المكتب، أن حركة العمل في الميناء تجري وفق المعتاد، داعياً إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن المكتب، أن حركة العمل في الميناء تجري وفق المعتاد، داعياً إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.

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