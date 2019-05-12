شكرا لقرائتكم نتانياهو يطلب مزيدا من الوقت لتشكيل حكومته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس (المحتلة) - رويترز - | منذ 56 دقيقة في 12 مايو 2019 - اخر تحديث في 12 مايو 2019 / 15:29

قال ناطق إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيطلب من الرئيس منحه وقتا أكبر لتشكيل حكومة جديدة .



ويتولى نتناياهو السلطة في البلاد منذ عشر سنوات وقد فاز بفترة خامسة قياسية في الانتخابات البرلمانية التي جرت في التاسع من نيسان (أبريل) والتي اعتُبرت على نطاق واسع استفتاء فعليا على زعامته مع مواجهته احتمال توجيه اتهامات له في ثلاث قضايا فساد. وينفي نتانياهو هذه الاتهامات.

ويتفاوض نتانياهو على الشروط مع كل الأحزاب اليمينية والقومية والدينية التي كانت تشكل حكومته المنتهية ولايتها. ولم يفز أي حزب على الإطلاق في إسرائيل بأغلبية مطلقة في الكنيست المؤلف من 120 عضوا مما يجعل الحكومات الائتلافية التقليد الذي غالباً ما تجري عليه المفاوضات السياسية.

Advertisements

وطبقا للقانون الإسرائيلي حصل نتانياهو على فترة مبدئية مدتها 28 يوما لتشكيل حكومة مع احتمال تمديدها 14 يوما. وتنتهي الفترة المبدئية الأربعاء. وستنتهي مهلته الأخيرة، إذا تمت الموافقة على التأجيل، في 29 أيار (مايو). وأشار ناطق باسم نتانياهو إلى جدول مزدحم يتضمن العطلات اليهودية وأيام الاحتفال بمناسبات وطنية وتصعيدا في القتال مع المسلحين الفلسطينيين في قطاع غزة الأسبوع الماضي كبعض الأسباب للسعي إلى التأجيل.

ومن بين القضايا الملحة التي تنتظر الحكومة الجديدة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. وقال الفريق الذي يعد الخطة برئاسة مستشار ترامب للشرق الأوسط جاريد كوشنر إنه سيتم كشف النقاب عنها في حزيران (يونيو) وستتطلب تنازلات من كل الأطراف.

وحتى الآن تبدو فرص خطة السلام ضعيفة.

ومن المرجح أن يعارض ائتلاف يميني في إسرائيل أي تنازلات مقترحة عن أراض للفلسطينيين الذي يقاطعون إدارة ترامب بسبب ما يصفونه بتحيزها لإسرائيل.