دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أعلنت HTC التايوانية عن عملها على إطلاق نسخة جديدة من هاتفها المبني على تقنية بلوك تشين باسم Exodus 1s وبسعر أقل من الهاتف السابق الذي كان يحمل اسم Exodus 1 وسبق أن أتاحت عملية شراءه باستخدام العملات الرقمية المشفرة قبل أن تغير قرارها قبل 3 أشهر تقريبًا.

كانت HTC تعاني منذ سنوات في سوق الهواتف الذكية بعد فترة قوية عاشتها بداية عهد نظام أندرويد، لذلك قررت الدخول بشكل مختلف في السوق عن طريق الهواتف المبنية على تقنية بلوك تشين والتي ترى فيها مستقبل الهواتف الذكية خاصة مع انتشار التقنية بشكل واسع عالميًا لا سيما تطبيقات العملات الرقمية المشفرة.

لكن على ما يبدو أن الهاتف الذي أطلقته الشركة مسبقًا لم يحصل على الكثير من الطلب وهو ما يبرر فتح عملية شراءه بالعملات العادية خلال الفترة الماضية ومن ثم العمل على هاتف أخر أقل ثمنًا باسم Exodus 1s.

ولم تعلن HTC عن أي تفاصيل بخصوص الجهاز حاليًا لكن من المحتمل أن يتراوح سعره بين 250$-300$ بحسب متحدث لموقع Engadget، وسيتم الكشف عن الجهاز في نهاية الربع الثالث من العام الحالي ما يعني أننا سنكون أمام تسريبات عديدة لاحقًا حول تفاصيل ومواصفات الجهاز.

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وبحسب الشركة، فإن الهاتف سيمثل “نقطة” للتقنية وحوالات عملة بتكوين لكنها لن يكون قادرًا على تعدين العملات الرقمية بنفسه. حيث أن حافظة بتكوين الحالية يبلغ حجمها 200 جيجا بايت لكن ستقوم الشركة بعمل نسخة أصغر منها بالحفاظ على البنية الأساسية وبالتأكيد الاستغناء عن بعض الإضافات.

الجدير بالذكر أن هاتف HTC الأول المبني على تقنية بلوك تشين يحتوي على ذاكرتين للتخزين الداخلي واحدة مخصصة لنظام بلوك تشين وأخرى لنظام التشغيل وذلك لرفع حماية الجهاز بشكل أكبر.

التدوينة HTC تستعد لإطلاق نسخة Exodus 1s لهاتفها المبني على تقنية بلوك تشين بسعر مخفض ظهرت أولاً على عالم التقنية.