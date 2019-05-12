شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يبحث مع وزير خارجية العراق سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية العراقى محمد على الحكيم، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

كما بحث الجانبان – خلال اللقاء الذى عقد بقصر بيان، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ووزير شؤون الديوان الأميرى الشيخ على جراح الصباح – مستجدات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية.

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تجدر الإشارة إلى أن الجولة الثانية من اللجنة العليا الكويتية العراقية ستعقد فى وقت لاحق اليوم؛ حيث سيترأس الجانب الكويتى بها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، بينما سيترأس الجانب العراقى وزير الخارجية محمد الحكيم، والذى وصل إلى الكويت أمس فى زيارة رسمية لمدة يومين.

كما التقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رئيس تحالف الإصلاح والإعمار رئيس تيار الحكمة العراقى عمار عبدالعزيز الحكيم؛ حيث بحث الجانبان أطر العلاقات الأخوية بين البلدين.