شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة 9 أطفال جراء اعتداء إرهابى بالقذائف على ريف حماة الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 3 أطفال مصرعهم وأصيب 6 آخرون اليوم الأحد، فى اعتداء إرهابى بالقذائف على مدينة السقيلبية فى ريف حماة الشمالى بسوريا.

ذكرت ذلك النبأ قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، دون التطرق إلى تفاصيل أخرى فى هذا الصدد.

وكانت الجماعات المسلحة قد قصفت منازل المدنيين فى مدينة السقيلبية بالصواريخ الأحد الماضى، مما أسفر عن مقتل طفل وتسبب فى أضرار مادية فى بعض المنازل والممتلكات.