أردوغان يصعد لهجته مجددا تجاه السيسي وينتقد "حرب السعودية القذرة"

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وقال أردوغان إنه "يتم التغاضي عن جنون قاتل مأجور من أجل آبار النفط في ليبيا"، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف: "من يتبجحون بالعدالة والحرية، لا ينبسون ببنت شفة إزاء المشانق التي تقيمها محاكم الانقلاب في مصر"، منتقدا "استجابة الاتحاد الأوروبي لدعوات السيسي".

وتشهد العلاقات بين مصر وتركيا أزمة سياسية حادة منذ العام 2013، بعد رفض السلطات التركية القاطع للإطاحة بحكم محمد مرسي، الرئيس المصري الأسبق والقيادي في جماعة "الإخوان المسلمين" الإرهابية.

وتعتبر تركيا عزل مرسي، الذي حدث في 3 يوليو/ تموز 2013، على خلفية مظاهرات واسعة شارك فيها ملايين المصريين، "انقلابا عسكريا"، فيما تدين السلطات المصرية، التي تصف تلك الأحداث بالثورة، هذا الموقف، متهمة تركيا بدعم جماعة "الإخوان المسلمين" التي أعلنتها القاهرة رسميا "تنظيما إرهابيا".

ووصف الرئيس التركي، الحرب في اليمن بـ"القذرة"، وانتقد "عدم صدور أي موقف تجاه السعودية بشأن قضية مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول".